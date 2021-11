Vasto incendio nel Casertano: la nube di fumo visibile anche da Napoli – Il video

Dalle 6 di questa mattina un vasto incendio sta interessando un capannone all’interno di una azienda che si occupa della produzione di generi alimentari nella zona industriale di Gricignano, in provincia di Caserta. Le fiamme hanno provocato una grossa colonna di fumo visibile anche dalla città di Napoli, mentre i Vigili del Fuoco del capoluogo e dei distaccamenti di Marcianise e Aversa sono attualmente impegnati con l’ausilio di autobotti nelle operazioni di spegnimento per fare in modo che altri capannoni non vengano coinvolti nell’incendio. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di risalire alla natura del rogo.

