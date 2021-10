Milano, arriva la prima condanna per caporalato sui rider. Risarcimento di 440 mila euro per i fattorini

A Milano arriva una prima condanna in un processo penale per caporalato sui rider. La giudice per l’udienza preliminare Teresa De Pascale ha condannato a 3 anni e 8 mesi Giuseppe Moltini, uno dei responsabili delle società di intermediazione che compariva nell’inchiesta del pubblico ministero Paolo Storari, inchiesta che aveva portato anche al commissariamento della filiale italiana di Uber (commissariamento poi revocato a marzo dai giudici che avevano notato il percorso “virtuoso” portato avanti dalla società). La giudice ha anche deciso di trasformare il sequestro disposto nelle indagini di 500 mila euro in contanti in un risarcimento di 10 mila euro a ciascuno dei 44 fattorini che si erano costituiti parti civili, per un totale di 440mila euro, insieme ad altri 20 mila euro per il sindacato della Cgil.

