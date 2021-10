Scoppia il caos tra i No Green pass di Trieste, i segnali della spaccatura: così Puzzer ha riperso il controllo?

La protesta dei No Green pass a Trieste è sfociata in disorientamento e confusione. Sono queste le sensazioni che si respirano da stamattina, 19 ottobre, in piazza Unità d’Italia. Alle 11 era attesa una conferenza stampa del leader della protesta, Stefano Puzzer, ma l’orario è già stato spostato più volte. Nel frattempo in zona sono confluiti tanti manifestanti, tra cui alcuni portuali riconoscibili dalle tute gialle, anche provenienti dal Porto vecchio, dove hanno trascorso la notte. Come racconta Ansa, è possibile che nel movimento si siano verificate delle spaccature tra le varie anime che compongono la galassia dei No Green pass. Intanto, si attende che parli anche il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. I manifestanti scandiscono slogan come «No Green pass» e «Libertà»; più volte alcuni esponenti prendono la parola, come Gianluigi Paragone, presente tra i manifestanti già da qualche giorno. «Attendiamo che chi ieri ha preso l’impegno, in cambio dell’incontro con il Governo, a non fare manifestazioni lo faccia rispettare», ha detto il prefetto di Trieste, Valerio Valenti. L’invito, ha spiegato, è a far defluire la piazza. All’incontro di ieri con i manifestanti in Prefettura, ha ricordato Valenti, «c’erano sia portuali che esponenti del mondo no Green pass». L’impegno preso da loro «è a non fare altre manifestazioni e altri bivacchi in nessuna altra parte della città. Ieri sera, siccome era tardi e tante persone venivano da fuori, era stato spiegato che ci poteva essere un posto per sostare in Porto vecchio, ma non per continuare il presidio». «Nella giornata di oggi – conclude – i manifestanti avrebbero dovuto pian piano andarsene e raggiungere ciascuno le proprie abitazioni».

Leggi anche: