Monitoraggio Gimbe, con il Green pass è corsa ai tamponi, meno i vaccini – I dati

Ancora casi di contagio in calo a livello nazionale. È la notizia principale che emerge da nuovo monitoraggio – 13-19 ottobre – della Fondazione Gimbe. Nel Paese scendono da 7 settimane i nuovi casi settimanali di infezione da Coronavirus, ma il calo è solo dell’1,9%. Questo perché l’aumento dei tamponi è quasi del 50%: 930mila in più rispetto alla settimana precedente. Nel dettaglio, i nuovi casi calano da 18.209 a 17.870; stabili i decessi (271 rispetto a 266 della scorsa settimana). Sono in calo le persone in isolamento domiciliare (71.768 rispetto a 79.511, pari a -9,7%), i ricoveri con sintomi (2.423 rispetto a 2.665, pari a -9,1%) e le terapie intensive (355 rispetto a 370, pari a -4,1%).

Casi in lieve aumento in 7 regioni

In 7 Regioni si rileva un aumento percentuale dei contagi, anche se in termini assoluti gli incrementi sono modesti: Liguria (+14), Umbria (+19) Friuli Venezia Giulia (+114), Campania (+120), Lombardia (+129), Piemonte (+131), Lazio (+156). «Sul fronte ospedaliero – spiega Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione – si registra un ulteriore calo dei posti letto occupati dai pazienti Covid-19: rispetto alla settimana precedente scendono del 9,1% in area medica e del 4,1% in terapia intensiva». A livello nazionale il tasso di occupazione rimane molto basso (4% in area medica e 4% in area critica) e nessuna Regione, in base al monitoraggio quotidiano dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) supera le soglie di allerta del 15% per l’area medica e del 10% per l’area critica.

Vaccini

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nell’ultima settimana sono state vaccinate 407.404 nuove persone, pari a +4,7%. Al 20 ottobre risultano consegnate 99.716.407 dosi, mentre le scorte di vaccini a mRNA si attestano a quota 12 milioni. L’ultimo aggiornamento rileva poi che il 78,2% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+424.517 rispetto alla settimana precedente) e il 74,3% ha completato il ciclo vaccinale (+591.512 rispetto alla settimana precedente). In aumento nell’ultima settimana il numero di somministrazioni, con una media mobile a 7 giorni di 178.907 somministrazioni al giorno. Quanto alle coperture vaccinali con almeno una dose di vaccino, il monitoraggio registra una copertura al 97% degli over 80; al 72,3% della fascia 12-19.

Green pass

Infine, il report registra un’impennata del numero dei tamponi rapidi: dato in forte aumento con l’estensione del Green pass. Nell’ultima settimana ne sono stati effettuati 2.151.081 con un aumento, rispetto alla precedente, del 78,5%. Ogni persona non vaccinata può arrivare a sottoporsi a tre tamponi a settimana.

