La gaffe di Palazzo Chigi sul Milite ignoto: nel tweet spuntano i soldati portoricani della guerra in Corea

Sono passati quasi cent’anni da quel 29 ottobre 1921, quando dalla stazione di Aquileia, in Friuli-Venezia Giulia, partiva diretto verso Roma il treno con a bordo la salma di un soldato italiano morto sul fronte, e mai identificato. Il viaggio si concluse il 4 novembre all’Altare della Patria a Roma, con l’inumazione del feretro del Milite ignoto, divenuto il simbolo dei 650.000 soldati italiani caduti durante la Prima Guerra Mondiale. A non passare inosservata è stata invece la locandina pubblicata della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la commemorazione del Milite Ignoto – ora rimossa da tutti gli account dell’esecutivo – che non ha nulla a che vedere con la storia del soldato italiano caduto sul fronte.

Nella grafica originaria, in primo piano è stata utilizzata una cartolina del 1950 raffigurante i soldati di Porto Rico durante il conflitto in Corea. Ma non solo. Anche nella mappa che fa da sfondo alla locandina non vi è traccia di riferimenti geografici che hanno a che vedere con la storia del Milite ignoto. Osservando i dettagli della mappa si scorgono i nomi della città di Cartagena, così come la dicitura “Regio del Peru”. In qualsiasi caso, non vi sono riferimenti italiani.

L’errore è stato notato da più utenti, così come dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che annunciando un’interrogazione al governo sull’accaduto, tuona: «Ma come è possibile tale sciatteria? Chi ha autorizzato questo scempio? Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione al Governo, al premier Draghi e al ministro delegato Dadone, per conoscere i responsabili di questa indecenza». Nel frattempo, il governo aveva già provveduto a rimuovere la locandina sbagliata e a crearne una nuova. Esatta, questa volta.

