Nubifragio a Siracusa, crolli e strade allagate: automobilisti sulle auto in attesa dei soccorsi – I video

Un violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio su Siracusa. Una pioggia intensa durata oltre un’ora ha provocato disagi e allagamenti nella città siciliana. Diverse strade sono diventate dei veri e propri torrenti d’acqua, con tombini saltati a causa della pressione dell’acqua, causando traffico e ingorghi, in particolare in viale Teocrito. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati e son saliti sulle auto in attesa di soccorsi. Decine le telefonate ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile per richiedere aiuto per scantinati allagati, tetti divelti e per il crollo di un muro in via Calabria. Non si sono registrati feriti.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Video: Facebook / Mirella Calabrese

Leggi anche: