No Green pass, migliaia di persone alla manifestazione di Milano: «Ora e sempre resistenza» – I video

«Trieste chiama, Milano risponde». Mentre a Trieste va in scena un fallimentare pomeriggio di manifestazioni contro la certificazione verde, un corteo di No Green pass ha sfilato a Milano per il 14esimo sabato consecutivo. Migliaia di persone si sono riunite in piazza Fontana, vicino a Piazza Duomo, per una marcia di protesta contro l’obbligo del Green pass sul lavoro. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, fra i manifestanti ci sono anche militanti di estrema destra, tra cui alcuni esponenti di Do.RA, organizzazione finita sotto inchiesta per tentata ricostruzione del partito fascista. Tra gli slogan della piazza, «Ora e sempre resistenza» e «Giù le mani dal lavoro».

Manifestazioni anche a Torino

Anche a Torino ci sono manifestazioni contro il Green pass. Alcune centinaia di persone si sono date appuntamento in piazza Castello, nel centro della città, per manifestare. Ci sono interventi in solidarietà con i portuali di Trieste – in mobilitazione da due settimane – e richieste di sospendere l’obbligo del certificato per chi deve andare a lavorare. Al momento non si segnalano tensioni.

