Valentino Rossi, l’ultimo abbraccio dei tifosi a Misano tra applausi e commozione – Il video

La MotoGp sui suoi canali social: «Addio Valentino! Eroe, icona e ispirazione per tanti in Italia e nel mondo»

Il nove volte campione del mondo Valentino Rossi viene osannato dalla folla che lo applaude e saluta commossa. Il fuoriclasse della MotoGp ha corso oggi a Misano l’ultima gara italiana nel Mondiale. Tra applausi e cori, Rossi ha salutato i fan concedendosi una passerella circondato da meccanici e amici. «Addio Valentino! Eroe, icona e ispirazione per tanti in Italia e nel mondo! Ultimo ballo in casa completato», recita il tweet del sito ufficiale della MotoGp dedicato al campione. Rossi ha concluso la sua ultima gara italiana al 10° posto.

