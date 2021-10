La versione del tabaccaio di Santopadre che ha ucciso il presunto ladro: «Mi sono difeso, stava per spararmi»

Sandro Fiorelli, il tabaccaio che ha ucciso un ladro nel giardino di casa a Santopadre (Frosinone), sostiene di essersi soltanto difeso. «Stavo tornando dal lavoro nella mia villetta con mio figlio e quando sono entrato in casa ho sentito dei rumori. Ho capito che c’era qualcuno al piano superiore e allora ho preso il fucile perché mi sono spaventato. Sono uscito di casa e mentre facevo il giro della villetta un uomo mi si è parato davanti. Impugnava una pistola, me l’ha puntata contro e a quel punto ho sparato», ha detto agli inquirenti secondo quanto riporta il Corriere della Sera. La vittima è un cittadino romeno di 34 anni che si chiamava Mirel Joaca Bine. Si cercano altre persone, almeno tre, che erano con lui secondo le testimonianze.

Secondo il racconto di Fiorelli il presunto ladro «quando ha capito che in casa era entrato qualcuno, è uscito dalla porta finestra del piano superiore che consente di uscire, ed evidentemente voleva scappare, ma quando mi ha visto stava per fare fuoco e invece io ho sparato per difendermi». Il proprietario dell’abitazione avrebbe subito altri furti e intrusioni nella sua villetta in questi anni. Sulla dinamica dei fatti indagano i carabinieri di Frosinone e Sora. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Marina Marra della Procura di Cassino. Fiorelli è difeso dall’avvocato Sandro De Gasperis.

