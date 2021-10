Frosinone, trova i ladri nel giardino di casa e spara con un fucile: un morto

Tragedia nel piccolo comune di Santopadre, in provincia di Frosinone, dove un uomo ha sorpreso alcuni ladri nel giardino di casa e ha aperto il fuoco con un fucile, uccidendone uno. La vittima è un uomo di 34 anni di origine romene. I suoi tre complici sono invece fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. Il proprietario dell’abitazione, 58enne titolare di una tabaccheria del piccolo paese del Frusinate, in passato aveva già subito furti in casa. Dopo la sparatoria sono intervenuti i carabinieri e la polizia, che hanno transennato l’area intorno alla villetta e avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il padrone di casa si sarebbe accorto di alcuni estranei presenti nel giardino e avrebbe sparato con il fucile. Gli agenti, al momento, non escludono alcuna ipotesi, e non escludono la possibilità che si sia trattato di un tentato furto finito in tragedia.

Foto in copertina: ANSA

