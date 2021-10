Ucciso a coltellate Alessio Madeddu, chef sardo che partecipò al programma tv «4 Ristoranti»

Alessio Madeddu, chef diventato famoso per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva 4 Ristoranti, è stato ucciso a coltellate a Porto Budello. Il cadavere è stato ritrovato a terra davanti al suo locale Ittiturismo Sabor’ e Mari a Teulada. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe stato colpito da un’arma da taglio. Indagano i carabinieri di Cagliari e Carbonia. Madeddu nel novembre 2020 è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver aggredito una pattuglia di carabinieri con una ruspa cercando di investirli e danneggiando l’auto di servizio. Madeddu avrebbe reagito così per la richiesta di sottoporsi all’alcoltest. L’uomo è stato successivamente condannato a sei anni e otto mesi di reclusione per duplice tentato omicidio, danneggiamento e resistenza. Ha trascorso cinque mesi in custodia cautelare prima di ottenere i domiciliari. Madeddu, 52 anni, è entrato in gara nel programma di Alessandro Borghese in onda su Sky Uno e Tv8 nel luglio 2018, in una puntata dedicata al “Miglior ristorante da vacanza del sud della Sardegna”. Tre anni prima aveva preso dalla sorella e dal padre la gestione dei ristorante Ittiturismo Sabor’ e Mari. È apparso anche sulla tv Ejatv.

