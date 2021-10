Il focolaio di Covid-19 tra i No Green pass di Trieste e il picco di contagi in città

Un focolaio di positivi al Coronaviruse malati di Covid-19 tra i No Green pass di Trieste. In totale i casi sono 46 e investono anche la provincia di Gorizia. Tra questi ci sono otto portuali: sette di Trieste e uno di Monfalcone. Una persona al momento è stata ricoverata. In città intanto i medici hanno registrato un totale di 155 contagi sui 243 totali contati in Friuli-Venezia Giulia. 57 sono a Udine (che ha però il doppio degli abitanti), 27 a Gorizia e 18 a Pordenone.

A confermare ieri il focolaio tra i No Green pass di Trieste è stato l’epidemiologo Fabio Barbone, che guida la task force dell’emergenza Covid-19 in regione: «Sono 46 i casi Covid tra Trieste e Gorizia legati alle manifestazioni no Green pass» ed emersi finora. «Si tratta del focolaio più importante in regione. Siamo riusciti a individuarlo dopo un processo di contact tracing abbastanza complesso da parte del dipartimento di Prevenzione di Trieste e Gorizia: continuiamo a farlo, sempre che le persone partecipino e condividano questa informazione».

I numeri del Coronavirus a Trieste

«Questi dati – ha concluso l’epidemiologo – per me sono solo la punta dell’iceberg. Attendiamo ancora di scoprire il numero di casi a Udine e Pordenone. Tali contagi sono frutto di contatti stretti, a meno di un metro. A contribuire canti e urla». Il bollettino della Regione ieri segnalava 243 casi di positivi emersi da 5.086 tamponi molecolari e altri 18 dai 17.958 test rapidi antigenici. Il totale è di 261, mentre scendono a 8 le persone ricoverate in terapia intensiva e a 58 i malati che si trovano in altri reparti. I cittadini della regione in isolamento sono 1.470 secondo il vicegovernatore del Friuli con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi legati al coronavirus finora ammontano a 3.849: 842 a Trieste, 2.028 a Udine, 682 a Pordenone e 297 a Gorizia.

Il bollettino aggiunge che i totalmente guariti sono 110.756, i clinicamente guariti 34 e le positività sono in tutto 116.175: 24.378 a Trieste, 53.051 a Udine, 23.198 a Pordenone, 13.927 a Gorizia e 1.621 da fuori regione. Tra i contagi di ieri anche 10 lavoratori del sistema sanitario regionale e 2 operatori di residenze per anziani.

