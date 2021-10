«I’m not perfect»: Dino Giarrusso (M5s) rinuncia all’intervento al Parlamento perché non riesce a parlare inglese – Il video

Il siparietto a Strasburgo: comincia a parlare del prosecco e poi si interrompe. «No, io non riesco a fare l’intervento in inglese perché l’ho scritto in italiano e non riesco a tradurlo. Non mi è stato detto che dovevo farlo in inglese»

L’account Twitter di Azione e quello di Selvaggia Lucarelli hanno pubblicato un video di una seduta del Parlamento Europeo in cui si sente l’eurodeputato del MoVimento 5 Stelle Dino Giarrusso che inizia a parlare del prosecco e della sua salvaguardia ma subito dopo si interrompe. Quando lo avvertono che non c’è la traduzione simultanea del suo intervento e dovrebbe parlare in inglese, Giarrusso prima prova a farlo («I try it, i’m not perfect in english») e poi si interrompe e continua in italiano: «No, io non riesco a fare l’intervento in inglese perché l’ho scritto in italiano e non riesco a tradurlo. Non mi è stato detto che potevo farlo in inglese. Chiedo di poterlo fare in italiano, se possibile». Ma purtroppo non è possibile. E allora l’eurodeputato è costretto a rinunciare all’intervento. Naturalmente sui social network è subito partito lo sfottò.

