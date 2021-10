Tragedia in Grecia, morta una 19enne di Milano in un incidente con il quad: ricoverato il fidanzato

Incidente mortale per una ragazza milanese di 19 anni, in vacanza in Grecia insieme al suo fidanzato. I due erano a bordo di un quad quando il mezzo si è ribaltato per ragioni ancora da chiarire. Nell’incidente la ragazza ha perso la vita, mentre il suo compagno è ricoverato in ospedale e, al momento, non ha ricordi chiari di quanto accaduto. Non ci sono ancora notizie a proposito dell’identità della coppia.

In aggiornamento

Leggi anche: