Ercolano, resta in carcere il camionista: indagato per duplice omicidio aggravato. La decisione del Gip dopo 2 ore di interrogatorio

Il giudice per le indagini preliminari Carla Sarno ha deciso di non convalidare il fermo della Procura di Napoli per Vincenzo Palumbo, il camionista di 53 anni accusato di essere il responsabile del duplice omicidio di Ercolano, in provincia di Napoli. Per lui è stata decisa una misura cautelare in carcere. Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre Palumbo avrebbe esploso 11 colpi di pistola contro l’auto dove si trovavano Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, due ragazzi di 26 e 27 anni originari di Portici, comune vicino al luogo dell’omicidio. I due, dalle ricostruzioni emerse negli ultimi giorni, erano parcheggiati vicino alla casa di Palumbo, l’uomo li avrebbe scambiati per due ladri. Non è ancora chiaro perché i giovani avessero parcheggiato in quella posizione ma dalle tracce del loro navigatore sembra che si fossero persi mentre tornavano a casa dopo una serata. Ora l’accusa specifica per Palumbo è quella di duplice omicidio aggravato. L’interrogatorio con il gip è durato circa due ore, come ha commentato Fioravante De Rosa, uno dei due avvocati che difendono Palumbo: «Durante un lungo interrogatorio il nostro assistito ha rilasciato delle dichiarazioni che ora sono al vaglio del giudice». Anche i familiari di Tullio Pagliaro sono stati ascoltati a lungo dai carabinieri insieme al loro legale, Maurizio Capozzo. In ricordo di due giovani i tifosi del Portici hanno appeso uno striscione in via IV Novembre con scritto «Giustizia e solidarietà per due figli di questa città».

