Vaccini, via libera dell’Aifa al richiamo per J&J dopo 6 mesi: la seconda dose con Pfizer o Moderna

L’Agenzia italiana del farmaco ha deciso: il richiamo di vaccino anti Covid sarà autorizzato anche per chi ha fatto il monodose Johnson & Johnson. Dopo il via libera dell’Fda americana, anche l’ente regolatore italiano ha dato l’ok alla somministrazione del booster del vaccino Janssen che potrà essere effettuata dopo sei mesi dalla prima iniezione. Coinvolti nella decisione sono 1,6 milioni di italiani che hanno ricevuto il monodose. La seconda dose di vaccino verrà effettuata con un siero a mRna, ovvero Moderna e Pfizer. Il Comitato tecnico scientifico di Aifa ha optato per la vaccinazione cosiddetta eterologa. Come successo per i vaccini a mRna, anche per Johnson&Johnson le evidenze scientifiche hanno dimostrato un abbassamento del livello di anticorpi con il passare del tempo e quindi di protezione dalle forme più gravi e letali di Covid-19, destinate all’ospedalizzazione. Da qui la decisione di procedere anche per il vaccino Janssen a un richiamo che, in vista della stagione invernale e dell’attuale aumento dei contagi, possa potenziare la protezione contro Covid-19. Secondo quanto scrive l’Ansa, la commissione tecnico scientifica dell’Aifa avrebbe evidenziato che con il passare del tempo si registrerebbe un declino lento dell’efficacia vaccinale anche per quanto riguarda le manifestazioni più leggere della malattia. Per quanto riguarda l’ottenimento del Green Pass al momento non sembra che ci saranno cambiamenti. Chi lo ha scaricato dopo aver fatto J&J lo mantiene, non sarà, quindi, obbligato a bissare per mantenerlo.

