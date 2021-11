Coronavirus, 5.188 contagi in un giorno: aumentano i ricoveri ordinari. Sono 63 i morti (ieri 41)

Il bollettino del 3 novembre 2021

Crescono i decessi legati al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Il dato riportato dal bollettino giornaliero della Protezione civile e del ministero della Salute è di 63 nuove vittime, un numero in aumento rispetto a ieri, quando i morti erano stati 41. Il totale dei decessi da inizio pandemia arriva così a quota 132.224. Sul fronte dei contagi, il monitoraggio dell’ultima giornata registra 5.188 nuovi casi contro i 2.834 di ieri, 2.818 di due giorni fa. Le persone attualmente positive in totale sono 85.287.

La situazione negli ospedali

Oggi 3 novembre sono 31 i nuovi ingressi nelle terapie intensive d’Italia. Un dato in calo rispetto a ieri quando erano stati 34. Il totale dei ricoveri in area critica arriva così a quota 381 (ieri 385). Sul fronte dei reparti ordinari la curva aumenta: oggi sono 3.029 gli ospedalizzati contro i 2.992 di ieri. Le persone positive al virus e isolate in casa sono 81.877.

Tamponi e tasso di positività

I nuovi contagi arrivano alla luce di un’attività di tracciamento che oggi, 3 novembre, appare in aumento. Sono 717.311 i nuovi tamponi eseguiti (ieri 238.354). Il tasso di positività scende dall’1,2% di ieri allo 0,7% di oggi.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

