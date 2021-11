Angeli e Demoni, condannato a 4 anni Claudio Foti per gli affidi illeciti di Bibbiano

È stato condannato a quattro anni di carcere Claudio Foti, lo psicoterapeuta imputato con rito abbreviato tra gli altri nel processo Angeli e Demoni sugli affidi illeciti a Bibbiano e nella Val D’Enza, nel Reggiano. Foti è stato assolto dall’accusa di frode processuale, ma condannato invece per le accuse di abuso d’ufficio e lesioni personali. Titolare dello studio di cura torinese Hansel&Gretel, lo psicoterapeuta era finito al centro dell’inchiesta che riguardava affidi illeciti di bambini strappati alle loro famiglie, anche con false attestazioni di abusi sessuali e pressioni sui minori per spingerli ad accusare i loro genitori. Attesa in giornata anche la sentenza per Beatrice Benati, assistente sociale dell’Unione val d’Enza, per la quale pla procura ha chiesto un anno e mezzo di condanna con le accuse di violenza privata e tentata violenza privata. Nello stesso procedimento, l’unica pena già decisa era stata per Cinzia Magnarelli, assistente sociale anche lei dell’Unione val d’Enza, che aveva già confessato le proprie responsabilità sulle accuse di falso ideologico e frode processuale. Magnarelli ha patteggiato la pena di un anno e otto mesi, al momento sospesa. Il gup dovrà decidere anche a proposito delle 22 richieste di rinvio a giudizio per altrettanti indagati, tra i quali c’è l’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghnolfi, considerata l’imputata chiave dell’inchiesta della procura di Reggio Emilia, e il sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti, accusato di abuso d’ufficio.

