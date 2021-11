Addio allo scrittore di romanzi d’avventura Wilbur Smith: ha venduto oltre 140 milioni di copie in tutto il mondo

Lo scrittore di bestseller Wilbur Smith è morto a 88 anni, nel pomeriggio di oggi, sabato 13 novembre, nella sua casa di Città del Capo, in Sudafrica. A darne notizia è il suo sito personale secondo cui se n’è andato «in modo inaspettato, dopo una mattinata passata a leggere e scrivere con sua moglie Niso al suo fianco». Autore di quasi 50 opere tra romanzi e libri d’avventura, Wilbur Smith ha venduto oltre 140 milioni di copie in tutto il mondo, tradotte in oltre trenta lingue, di cui 23 milioni solo in Italia. Viene ricordato soprattutto per la sua serie più venduta, Courtney, che è anche la più lunga nella storia dell’editoria. Smith ha narrato le avventure della famiglia Courtney in tutto il mondo, dall’Africa coloniale alla guerra civile americana fino all’era dell’apartheid in Sud Africa. Tra le altre opere più celebri, va menzionato poi Taita, l’eroe della sua serie egiziana, e River God, uno dei suoi romanzi più amati di sempre.

