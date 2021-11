Dopo pioggia e trombe d’aria, in Sicilia anche la grandine: cumuli di ghiaccio per la strade nel Sud dell’isola – I video

Da ieri sera 16 novembre il maltempo in Sicilia sta colpendo anche la provincia di Caltanissetta, con il Comune di Niscemi travolto da una violenta grandinata nel corso della notte. Sul piccolo centro ad appena 300 metri di altitudine per ore si è abbattuto un forte temporale e poi la grandine che ricoperto di ghiaccio le strade comunali. Il sindaco è stato costretto a chiudere le scuole, mentre i bulldozer per tutta la mattinata hanno lavorato per liberare le auto rimaste bloccate. Il maltempo in queste ore sta interessando ancora una volta la Sicilia orientale e quella centrale, con il bilancio delle vittime aggravatosi dopo la morte di un 53enne a Modica per una tromba d’aria.

