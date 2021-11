Sassuolo, stermina la famiglia a coltellate e si toglie la vita: uccisi la moglie, i due figli e la suocera

Un uomo ha prima ucciso la moglie, poi la suocera di 64 anni e infine i due figli 5 e 2 anni, probabilmente con un coltello. Dopo aver sterminato tutta la sua famiglia, il 38enne si è tolto la vita. I fatti si sono verificati a Sassuolo (Modena), tra le 15 e le 16 del pomeriggio di oggi, 17 novembre. L’uomo, secondo le prime risultanze di origine tunisina, lavorava in un supermercato. La madre dei suoi figli era impegnata invece in lavori di pulizia. I due bambini uccisi erano nati dalla loro unione, mentre la donna aveva un altro figlio nato da una precedente relazione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. La strada dove si è verificata la strage è stata chiusa al traffico. Le indagini sull’accaduto sono in capo alla polizia di Stato, mentre la polizia scientifica sta svolgendo i rilievi all’interno dell’abitazione. L’unica ipotesi alla quale stanno lavorando gli agenti della squadra mobile è quella dell’omicidio/suicidio.

