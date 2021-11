Iss: in terapia intensiva soprattutto No vax, ma la protezione del vaccino cala dopo sei mesi

Il 64% dei ricoveri in terapia in tensiva e il 45,3% dei decessi dell’ultimo mese riguarda pazienti che non si sono mai sottoposti alla vaccinazione anti Covid. Il dato, allarmante, proviene dal report esteso di sorveglianza dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), che prende in considerazione il periodo 8/10/2021 – 7/11/2021. Nel dettaglio, si registrano 424 persone non vaccinate su un totale di circa 8 milioni di non immunizzati in Italia, e sono presenti 177 ricoverati vaccinati completi da meno di 6 mesi su 39 milioni di vaccinati completi. Intanto la protezione garantita dal farmaco per i vaccinati da più di 6 mesi cala dal 95% all’82%. In generale, «su tutta la popolazione, l’efficacia vaccinale passa dal 79% nei vaccinati con ciclo completo entro sei mesi rispetto ai non vaccinati, al 55% nei vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi rispetto ai non vaccinati».

I dati

Nel caso di chi viene ricoverato con sintomi gravi, «la differenza fra vaccinati con ciclo completo da oltre e da meno di sei mesi risulta minore. Si osserva, infatti, una decrescita dell’efficacia vaccinale di circa 13 punti percentuali, in quanto l’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi è pari al 95%, mentre risulta pari all’82% per i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi, rispetto ai non vaccinati». Negli ultimi 30 giorni sono stati 50.564 i casi di Covid-19 (39,9%) fra i non vaccinati; 3.980 casi (3.1%) fra i vaccinati con ciclo incompleto, 60.407 casi (47,7%) fra i vaccinati con ciclo completo entro sei mesi, 11.215 (8,9%) fra i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi e 537 casi (0,4%) fra i vaccinati con ciclo completo con dose aggiuntiva/booster. Per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva, sono 14 i casi (2,1%) tra i vaccinati con ciclo incompleto; 177 casi (26,7%) tra vaccinati con ciclo completo entro 6 mesi; 45 casi (6,8%) tra vaccinati con ciclo completo da più di 6 mesi e 2 casi (0,3%) tra vaccinati con ciclo completo più dose aggiuntiva/booster.

