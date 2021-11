Coronavirus, 9.709 nuovi contagi e 46 morti: il tasso di positività resta al 2%. Salgono ancora i ricoveri

Il bollettino del 21 novembre 2021

Il trend dei contagi da Coronavirus oggi, domenica 21 novembre, appare in discesa: sono 9.709 i nuovi casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in calo come succede spesso nei fine settimana e che scende in modo netto rispetto agli 11.555 nuovi positivi di ieri. Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della salute riporta per l’ultima giornata un numero di nuovi decessi legati al virus pari a 46, anche questi in lieve diminuzione rispetto al monitoraggio precedente con 49 vittime segnalate. Il totale dei morti rilevati da inizio emergenza arriva così a quota 133.177. Il numero degli attualmente positivi sale a 148.760 (ieri 133.131).

La situazione negli ospedali

Il totale delle persone positive al Covid ricoverate in terapia intensiva, oggi 21 novembre, risultano essere 520. Un dato in aumento rispetto a quello di ieri, quando gli ospedalizzati in area critica erano in tutto 512. Gli ingressi giornalieri, sempre in rianimazione, invece diminuiscono: 35 nelle ultime 24 ore rispetto ai 50 di ieri. Per i reparti ordinari invece la curva aumenta: sono 4.345 le persone ricoverati con sintomi più lievi, ieri erano stati 4.250. Gli isolati domiciliari arrivano a quota 143.895.

Tamponi e tasso di positività

Il numero dei nuovi contagiati arriva a fronte di 487.109 nuovi tamponi eseguiti. L’attività di tracciamento delle ultime 24 ore appare in calo rispetto a quella di ieri, quando i test molecolari e antigenici rapidi erano stati 574.812. Per un totale di tamponi elaborati da inizio emergenza pari a 114.499.740. Per il terzo giorno consecutivo il tasso di positività appare stabile al 2%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

