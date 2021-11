Facci rompe il fronte di solidarietà alla Lucarelli: «Dai No Green pass per cercare l’incidente»

Filippo Facci contro Selvaggia Lucarelli. L’editorialista di Libero oggi rompe il fronte della solidarietà nei confronti della giornalista di Domani dopo l’aggressione a testate dal No Green pass Roberto Di Blasio al Circo Massimo. Nel suo Appunto quotidiano Facci dice che è strano che capitino tutte a lei:

Non credo all’alibi che fosse irriconoscibile, dubito che non l’avessero notata dopo che si era messa a fare tremila domande. Non è una giornalista professionista e difetta di esperienza, ma nel provocare incidenti ha veri doni di natura.

Ma a interessarmi, ora, è la tendenza di certi colleghi a diventare una notizia non avendone trovate altre: nei contesti a rischio, un tempo, si inviavano cronisti strutturati che prendevano le botte come un incidente professionale, da nascondere, non da ostentare: oggi, se c’è un’aggressione senza conseguenze, magari con immagini – ci sono sempre – nelle redazioni brindano a champagne.