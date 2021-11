Circo Massimo, l’aggressione a testate del No Green pass a Selvaggia Lucarelli – Il video

La giornalista di Domani Selvaggia Lucarelli ha pubblicato su Twitter un video che mostra l’aggressione nei suoi confronti da parte di un manifestante No Green pass a Roma. «Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione No vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)», ha scritto la giornalista, facendo sapere che il video integrale dell’aggressione sarà pubblicato su Domani. Nel filmato si vede un uomo che prima le dice «Te ne vai» e poi colpisce con la testa la telecamera.

Ieri anche una barista ha subito un’aggressione all’Aventino per aver chiesto il Green pass ad alcuni manifestanti. La donna non ha ancora denunciato i responsabili.

