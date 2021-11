Matteo Bassetti querela Paragone: «Mi ha dato del figlio di papà, non lo accetto»

Alla fine Matteo Bassetti querela il senatore Gianluigi Paragone. Dopo lo scontro a Non è l’Arena il primario dell’ospedale San Martino di Genova ha annunciato su Facebook che porterà in tribunale l’ex conduttore: «”Non ho un padre che mi piazza lì alla Clinica di Malattie infettive di Genova dove sei adesso”, ha detto Paragone. Peccato che mio padre, purtroppo, sia prematuramente scomparso il 12/9/2005 ed io abbia ottenuto la cattedra di malattie infettive a Genova nel Novembre 2019, cioè oltre 14 anni dopo la Sua morte. Un atto dovuto non solo per dignità del sottoscritto ma soprattutto per mio padre, un padre retto e un Uomo stimato, prima ancora che grande Medico e Professionista». Il professore, tramite la sua avvocata Rachele De Stefanis, ha depositato una querela in procura a Genova.

