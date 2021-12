Addio lockdown? Costa si sbilancia: «In Italia non chiuderà più niente, solo limitazioni per i No vax»

«Nel nostro paese non chiuderà più niente, ci saranno solo limitazioni per i vaccinati». Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa nel suo intervento ad Agorà oggi. «Abbiamo cercato di anticipare gli scenari nel nostro Paese. L’introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori, qualora ci dovesse essere un cambio di colore in alcune regioni. Ma non chiuderà più niente nel nostro Paese anche se, ovviamente, ci sono alcune limitazioni per i non vaccinati», ha detto Costa. Il sottosegretario ha anche fatto notare che i dati che vedono un incremento dei contagi «vanno letti correttamente: un anno fa avevamo 30 mila ricoverati oggi 6 mila, avevamo 3.300 in terapia intensiva oggi poco meno di 800 persone in terapia intensiva. C’è un incremento di contagi ma anche dovuto alla grande quantità di tamponi che stiamo facendo. La grande differenza rispetto all’anno passato la fa il fatto che l’87% dei cittadini si è vaccinati e credo questa sia la manifestazione concreta dell’efficacia del vaccino».

