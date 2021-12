X Factor, Baltimora vince l’edizione 2021. Prima della finale, l’esibizione di Maneskin e Coldplay

Baltimora è il vincitore di X Factor 2021. Poco prima della mezzanotte il giovane rappresentato da Hell Raton è stato incoronato dai giudici dello show di Sky, prodotto da Freemantle. Baltimora è quindi riuscito a superare Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA nelle tre ultime manche della serata. Tra duetti, best of e inediti, le ultime eliminazioni sono state decretate dal televoto. Oltre agli artisti in gara, lo spettacolo più atteso è stato quello dei Maneskin che si sono esibiti durante la serata proprio sul palco dove hanno mosso i primi passi che li hanno poi portati alla fama mondiale. La band di Damiano ha portato sul palco del Mediolanum Forum di Assago prima Beggin e poi Zitti e buoni, I Want To Be Your Slave e Mammamia. Ospiti internazionali della serata sono invece stati i Coldplay. Nella scaletta della loro performance: Songs Of The Spheres, High Power e My Universe, questi ultimi due brani dell’ultimo album della band di Chris Martin.

