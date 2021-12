Al via la revoca temporanea del Green pass per i positivi: pubblicato il nuovo Dpcm

Finora la piattaforma del Ministero in cui vengono registrati i tamponi positivi non comunicava con quella dei Green pass. Adesso la falla è stata risolta

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dpcm che consente la revoca del Green pass ai positivi al Coronavirus. Nei giorni scorsi, era emersa una falla nel sistema delle certificazioni verdi: il Qr code continuava a essere valido anche se il possessore era stato infettato e quindi obbligato all’isolamento. A generare la revoca automatica sarà la Piattaforma nazionale «Dgc» – la stessa che si occupa dell’erogazione dei certificati digitali -, che sarà poi comunicata anche al Gateway europeo. La falla non era ancora stata risolta perché la piattaforma del ministero della Salute in cui vengono registrati i tamponi positivi non comunicava, fino a ora, con quella dei Green pass. Ora il bug è stato risolto. La revoca sarà poi ritirata sempre automaticamente quando sarà emesso il Green pass di guarigione. Il nuovo decreto aggiorna le disposizioni presenti in quello del 17 giugno 2021.

