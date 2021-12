Il nuovo filmato di Peng Shuai fatto circolare dai media cinesi – Il video

Qingqing Chen, giornalista del quotidiano governativo cinese Global Times, ha diffuso su Twitter un filmato che mostra Peng Shuai parlare con l’icona del basket cinese Yao Ming. La campionessa di tennis aveva accusato l’ex vicepremier Zhang Gaoli di averla costretta a fare sesso. Anche altri account hanno pubblicato filmati in cui si vede la tennista. Nei giorni scorsi il New York Times ha raccontato come il regime cinese sia riuscito a “far sparire” dai social network ogni riferimento al famoso post in cui Peng ha denunciato Zhang. Nel tweet la giornalista sostiene che il video le sia stato inviato da un amico e che è stato girato a Shanghai durante la promozione di un evento di sci.

