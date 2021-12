Milan e Inter hanno scelto il nuovo stadio: sarà «la Cattedrale» di Populous

Altro passo in avanti per la costruzione del nuovo San Siro. Il progetto è quello disegnato dallo studio americano Populous, ispirata al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele II. Il nuovo stadio a partire dal 2027 ospiterà le partite casalinghe di Inter e Milan. Già da mesi il progetto Populous sembrava in vantaggio rispetto agli Anelli di Milano di Manica-Sportium, ma adesso c’è la conferma, con il via libera delle due società. Il progetto di Populous, già soprannominato «la Cattedrale», prevede un impianto tra i 60 e i 65.000 posti a sedere. L’area circostante sarà interamente pedonale, con circa 110 mila metri quadri di aree verdi, il 40 per cento del totale. I parcheggi, che rappresentano attualmente il 27 per cento della superficie, saranno totalmente interrati. Per quanto riguarda invece il futuro dello stadio Meazza, il nodo non è ancora stato sciolto: da un lato si parla di demolizione dopo i Giochi olimpici invernali del 2026, dall’altro di una riconversione in un «distretto sportivo commerciale».

Immagine di copertina: Ansa

Leggi anche: