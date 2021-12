Ancora un’ovazione per Mattarella: tutto il pubblico in piedi al teatro di Firenze. E qualcuno chiede il «bis» – Il video

Alcuni giorni fa, l’ovazione in occasione della prima al Teatro alla Scala di Milano

Dopo la calorosa accoglienza alla prima del Teatro alla Scala di Milano, anche a Firenze il pubblico ha riservato un’ovazione a Sergio Mattarella. La presenza del presidente della Repubblica stasera, 21 dicembre, al teatro del Maggio gli è valsa anche qualche richiesta di «bis» da parte di spettatori che erano lì per assistere al concerto inaugurale del nuovo auditorium. Il sindaco di Firenze e presidente della Fondazione del Maggio Dario Nardella ha ringraziato in sala il capo dello Stato. Poi, con il Sovrintendente Alexander Pereira, ha intonato dal palco «Presidente, presidente» e tutto il pubblico ha applaudito in maniera ritmata. Mattarella ha risposto salutando il pubblico.

