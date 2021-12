Nuovo record di Green pass scaricati: sono oltre 1,7 milioni. Aumentano anche le vaccinazioni

Nuovo record di Green pass emessi in Italia. Nelle giornata di ieri, 24 dicembre, ne sono stati emessi 1.721.948, di cui 1.205.808 dopo il tampone o test negativo e 498.766 dopo la vaccinazione anti-Covid. Sempre sul fronte delle vaccinazioni, nella giornata di ieri si è superata la soglia di 17 milioni di terze dosi booster inoculate (17.019.500) per un totale di 46.209.085 di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, ossia l’85,56 per cento della popolazione over 12. Tuttavia, sono ancora oltre 5,6 milioni (5.683.275) gli italiani che non hanno fatto nemmeno la prima dose.

I numeri delle vaccinazioni

Complessivamente, sinora, le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono l’88,77 per cento della platea vaccinabile (47.941.968 persone). E dopo il via libera alla vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni, iniziate lo scorso 23 dicembre, sono state somministrate ai più piccoli 158.193 prime dosi di preparato Pfizer, inoculato con un quantitativo ridotto di un terzo ridotto rispetto a quello somministrato alla popolazione adulta. In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati è nella fascia d’età tra i 40-49 anni (1.221.454 non vaccinati) e tra i 50-59 anni (1.038.570 non vaccinati), mentre tra i più vaccinati ci sono i giovani tra i 12 e 19 anni, in cui risultano esserci 854.716 giovani non ancora vaccinati su una platea complessiva di 4.627.514. Insomma, circa nove giovani su dieci, dai 12 ai 19 anni, è vaccinato con almeno una prima dose contro il Coronavirus. Guardando alla giornata di ieri sono state inoculate complessivamente 228.943 dosi, di cui 14.569 prime dosi, 12.147 seconde dosi, e 202.227 terze dosi booster.

