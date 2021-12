Coronavirus, file infinite per i tamponi a Milano e sistema di prenotazione in tilt: cittadini inferociti

Caos all’Ospedale San Carlo di Milano per la prenotazione del tampone molecolare anti Covid. In un video si vedono le file che si sono andate a creare nella giornata di ieri davanti al cancello di ingresso, dove le persone sono state costrette a una lunga attesa. Il sistema informatico è andato in tilt e in molti hanno visto chiudersi il cancello alle 21 senza ricevere alcuna informazione. Alcune persone sono rimaste aggredendo verbalmente la dottoressa di turno.

#tamponi Il sistema informatico va in tilt. Rabbia e proteste fuori dai cancelli dell'ospedale San Carlo di Milano. C'è chi ha atteso invano anche 10 ore pic.twitter.com/G4awYhujRd

— Local Team (@localteamtv) December 28, 2021

Immagine di copertina: Ansa

Leggi anche: