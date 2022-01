La variante Omicron ferma anche i Grammy Awards: posticipata la cerimonia

La variante Omicron sta producendo una rapida impennata di contagi Covid mai vista in gran parte dei Paesi del mondo. Per questo negli ultimi giorni tornano a circolare notizie relative alla sospensione o allo slittamento di manifestazioni sportive, culturali e ricreative. Nella sola giornata di oggi – oltre ad alcuni match del campionato di Serie A in Italia – due grandi eventi annuali di rilevanza mondiale sono stati rinviati o cancellati. Dopo l’annullamento delle tradizionali sfilate del Carnevale di Rio, in serata è arrivato l’annuncio dello stop ai Grammy Awards. La famosa cerimonia, con la quale viene conferito uno tra i più prestigiosi riconoscimenti nell’ambito musicale e dell’industria dello spettacolo in genere, era prevista per il 31 gennaio a Los Angeles, ma è stata rimandata a data ancora da decidere causa Covid. «La salute della nostra comunità musicale e del pubblico resta la nostra priorità – si legge nel comunicato congiunto di Recording Academy e Cbs -. A causa dell’incertezza sulla variante Omicron prevedere lo show il 31 gennaio comporta troppi rischi. Celebreremo la notte della musica in un’altra data che annunceremo a breve».

Leggi anche: