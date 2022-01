Coronavirus, oltre 108 mila casi e 223 morti. Meno di 500mila tamponi, tasso di positività al 22%

Il bollettino del 7 gennaio 2022

Sono 108.304 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus (ieri 219.441) e 223 decessi (ieri 198) registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati di oggi, venerdì 7 gennaio, diffusi nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale dei casi registrati nel Paese da inizio emergenza sale a quota 7.083.762, mentre il numero totale di decessi per Covid si attesta a 138.697 vittime. Il numero degli attualmente positivi è pari a 1.674.071 persone, in crescita rispetto a ieri quando erano 1.593.579.

Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 7 gennaio 2022

La situazione negli ospedali

I pazienti ospedalizzati in area non critica sono 14.591 (ieri 13.827, +764), mentre sul fonte delle terapie intensive, a fronte di +120 nuovi ingressi giornalieri (ieri 177, due giorni fa 132), il numero di persone ricoverate in gravi condizioni è pari a 1.499 pazienti, in crescita di 32 unità rispetto a ieri, quando gli ospedalizzati in rianimazione erano 1.467. I positivi al virus che si trovano in isolamento domiciliare sono 1.657.981 (ieri 1.578.285), mentre il numero di negativizzati al virus nelle ultime 24 ore cresce di 27.582 unità, per un totale di 5.270.994 guariti da inizio pandemia.

Tamponi e tasso di positività

I dati odierni arrivano a fronte di 492.172 test elaborati nelle ultime 24 ore (ieri 1.138.310), per un totale di 145.945.664 test effettuati da inizio pandemia. Il tasso di positività passa dal 19,3 per cento di ieri allo 22 per cento odierno.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: