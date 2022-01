Milano, accoltella i genitori e tenta la fuga in auto: arrestato un 28enne con problemi psichiatrici

La fuga del ragazzo è finita con un incidente stradale e il ricovero in ospedale, dove è piantonato in stato di fermo

È stato arrestato dopo aver tentato di scappare un 28enne che accoltellato i suoi genitori questa mattina nella loro casa a San Donato Milanese, alle porte di Milano. Il ragazzo, che era in cura psichiatrica al Cps di Rozzano, aveva provato a fuggire in auto dopo l’aggressione del padre di 83 anni e la madre di 63, ma è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è stato trasportato al san Paolo di Milano. Il 28enne si trova ora in stato di fermo piantonato in ospedale.

Immagine di copertina: Ansa

