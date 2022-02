Milano, cinque ragazzi accoltellati in una notte nella zona della movida: un 20enne è grave

È di cinque feriti il bilancio dell’ultima notte a Milano: diversi gli episodi verificatisi tra le 2 e le 5 soprattutto in zona Garibaldi dove ci sono diversi locali della movida milanese. I primi quattro ragazzi soccorsi dal 118 hanno tra i 15 e i 20 anni. Uno di loro – un 20enne – sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni. Un altro episodio è stato segnalato in piazza Duca D’Aosta, nei pressi della stazione Centrale, dove è rimasto ferito un altro giovane. Al momento gli inquirenti non escludono che gli episodi possano essere collegati tra loro.

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni, come riporta il Corriere, il primo dei quattro episodi sarebbe avvenuto alle 3.25 vicino piazza Gae Aulenti con un 18enne accoltellato e trasportato in ospedale. Il secondo, un minuto dopo, nella vicina via Fratelli Castiglioni, con un ragazzo di 20 anni, accoltellato e portato in codice rosso al Niguarda. Il terzo alle 4.45 in corso Como: la vittima in questo caso è un 15enne, portato in codice giallo al San Raffaele. All’1.30, invece, si era verificato il ferimento di un 16enne di fronte alla stazione Centrale.

