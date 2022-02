Rimini, un 15enne ha accoltellato un compagno di classe in una lite a scuola

Uno dei due ragazzi coinvolti nel litigio è finito al pronto soccorso, ma non sarebbe grave

Una lite tra due quindicenni è finita con un accoltellamento in un laboratorio dell’Istituto tecnico Alberti di Rimini. Uno dei due ragazzi è stato portato in pronto soccorso, ma non sarebbe ferito gravemente. L’altro invece è rimasto a scuola, dove sta ricostruendo la vicenda con gli agenti della squadra mobile di Rimini chiamati dai professori.

