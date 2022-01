Arezzo, investe un bambino sulle strisce pedonali e scappa: caccia al responsabile

Un bambino è stato investito da un’auto che, dopo averlo travolto, non si è fermata. Il fatto è accaduto nella mattina di oggi, 11 gennaio, a Olmo, in provincia di Arezzo, dove le forze dell’ordine adesso stanno cercando il responsabile. Il bambino di sette anni è stato soccorso dai sanitari arrivati sul posto ed è stato trasferito in codice giallo all’Ospedale Meyer di Firenze. Secondo le prime informazioni, il bimbo stava uscendo di casa per andare a scuola quando è stato investito nei pressi di un attraversamento pedonale, sulla Sr71. La strada regionale, che attraversa la Valdichiana e il Casentino passando per Arezzo, in passato è già stata teatro di gravi incidenti.

Leggi anche: