Quando David Sassoli parlò della sua malattia su Twitter – Il video

In un video pubblicato su Twitter il 9 novembre 2021 David Sassoli parlò della malattia che lo aveva raggiunto. Sassoli disse di essere stato colpito in settembre da «una brutta polmonite da legionella. Ho avuto febbre altissima, sono stato ricoverato a Strasburgo, poi sono rientrato in Italia per la convalescenza ma purtroppo ho subito una ricaduta». Il presidente del Parlamento Europeo aveva poi ringraziato i medici «per la loro competenza». Sassoli è morto stanotte a 65 anni nel Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. Era ricoverato, secondo quanto fatto sapere dal suo portavoce Roberto Cuillo, per una «grave forma di disfunzione del sistema immunitario».

