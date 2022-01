È morto David Sassoli

L’europarlamentare David Sassoli è morto stanotte ad Aviano in provincia di Pordenone. Il presidente dell’Europarlamento, scrive l’agenzia di stampa Ansa, è deceduto in nottata. Una complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario lo manteneva ricoverato dal 26 dicembre scorso. «Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli – ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo – si è spento alle ore 1.15 dell’11 Gennaio presso il CRO di Aviano (PN) dove era ricoverato. Nelle prossime ore verrà comunicata data e luogo delle esequie». Lo scorso 15 settembre era stato ricoverato all’Hopital Civil di Strasburgo per una polmonite. Sassoli, già vaccinato contro Covid-19, all’epoca era risultato negativo ai tamponi.

Successivamente aveva dovuto seguire le sedute dell’europarlamento in remoto a causa della convalescenza. Sassoli era tornato in Aula a novembre. Il suo portavoce ieri aveva fatto sapere del nuovo ricovero «per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario». Tutti gli impegni politici erano stati cancellati. L’Assemblea plenaria della settimana prossima avrebbe dovuto votare il suo successore a Strasburgo.

Leggi anche: