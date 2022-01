David Sassoli di nuovo in ospedale, ricoverato dal 26 dicembre: «per problemi al sistema immunitario»

Dallo scorso 26 dicembre il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è di nuovo ricoverato in un ospedale italiano. Come ha riferito il suo portavoce, il ricovero di Sassoli è stato necessario per una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Già lo scorso 15 settembre il presidente dell’Europarlamento era finito all’Hopital Civil di Strasburgo per una polmonite. Sassoli, già vaccinato contro Covid-19, all’epoca era risultato negativo ai tamponi.

