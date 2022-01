Aggressioni di Capodanno in piazza Duomo: perquisiti 18 giovani a Milano e Torino – Il video

Sono in corso in queste ore, tra Milano e Torino, delle perquisizioni a carico di 18 persone che vengono ritenute implicate a vario titolo nelle aggressioni sessuali a giovani ragazze, almeno nove, in piazza Duomo nel capoluogo lombardo nella notte di Capodanno. Lo si apprende da una nota della Polizia di Stato che sta portando avanti le operazioni coordinata dalla Procura e da quella presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di 3 ragazzi minorenni e 15 maggiorenni, italiani e stranieri. Secondo la nota è stato possibile accertare tre diversi episodi di violenza consumati quella notte ai danni di nove ragazze presenti in piazza per i festeggiamenti. Gli inquirenti hanno scandagliato le immagini dei sistemi di sorveglianza, sentito vari testimoni e le stesse vittime. E incrociato il tutto con l’analisi dei vari social network e l’uso di software di riconoscimento facciale da parte della polizia scientifica. Un lavoro che ha condotto all’identificazione di 15 ragazzi maggiorenni e 3 minorenni, di età compresa tra i 15 e i 21 anni, sia stranieri che italiani di origini nordafricane, che, a vario titolo, si ritiene abbiano partecipato ai raid di Capodanno.

