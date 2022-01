Torino, esplosione e incendio in centro. Brucia una mansarda: due persone ferite – Il video

Vigili del fuoco in azione nel centro di Torino, in via Corte d’Appello, dove la mansarda di un palazzo ha cominciato a bruciare nel primo pomeriggio di oggi, 13 gennaio. Secondo le prime fonti ci sarebbe stata un’esplosione a cui è subito seguito il cedimento del tetto. Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo sono accorse anche numerose ambulanze: secondo le prime informazioni, sono coinvolte due persone, entrambe ferite. L’incendio, avvenuto poco distante dal Municipio, ha portato gli uffici comunali a chiudere per precauzione. I dipendenti sono stati evacuati: «Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo spaventati», hanno detto una volta scesi in strada.

