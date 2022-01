Effetti avversi nei tennisti vaccinati agli Australian Open 2022? I No vax sfruttano un vecchio video

Circola un video dove la tennista Dalila Jakupovic avrebbe avuto un malore durante gli Australian Open 2022 che, secondo i No vax, sarebbe dovuto alla vaccinazione anti Covid-19. Effetti avversi scrivono in alcuni post Facebook, ma il video risulta utilizzato al di fuori del contesto originale.

Il video mostra la tennista Dalila Jakupovic mentre si sente male durante una partita.

La tennista Dalila Jakupovic non è iscritta agli Australian Open 2022.

Il video risale a metà gennaio 2020, quando ancora non c’era un vaccino e il virus era ancora “confinato” in Asia.

Ecco il testo del post pubblicato dall’utente Anita, che riporta nella sua foto profilo il logo della setta complottista No vax dei ViVi:

Dalila Jakupovic lascia la sua qualificazione agli Australian Open dopo un attacco di “tosse e angoscia”. Dalila Jakupovic era in testa quando è stata costretta al ritiro a causa della “tosse”. La slovena ha poi ammesso di aver “paura di crollare” a Melbourne. Anche il giocatore britannico Liam Broady, che ha perso la partita, ha detto che era “senza fiato”. L’australiano Bernard Tomic ha richiesto una sospensione medica a causa di difficoltà respiratorie. Gli Australian Open stanno diventando, come il calcio e altri sport, giochi ad alto rischio per la vita. Gli Open Australiani stanno mostrando sempre più frequenti e preoccupanti episodi di atleti “sierati” che si ritirano per gli eventi avversi, miocarditi, gravi problemi respiratori e forme di astenie molto serie.

«Effetti avversi» titola il post della pagina Facebook Articolo656, dove vengono riportati hastag come #NoGreenPass e @Obbligovaccinale insieme a #maloreimprovviso.

Anche questa volta, il sito bufalaro Mag24.es non ha mancato l’occasione di pubblicare un articolo dal titolo «Australian Open, ci risiamo! Anche stanotte un incontro sospeso causa malore: stiamo iniziando a perdere il conto degli atleti scoppiati in questi giorni».

Video del gennaio 2020

Dalila Jakupovic non può trovarsi sul campo degli Australian Open 2022, soprattutto perché non risulta tra le giocatrici in gara (elenco dei partecipanti qui). Infatti, il video che mostra la tennista inginocchiata a terra a causa di un malore risale al 14 gennaio 2020, come possiamo vedere dal post pubblicato dalla pagina Facebook ufficiale di Eurosport Italia:

Per quanto riguarda gli altri due atleti citati nei post social, Bernard Tomic è risultato positivo alla Covid-19 a metà gennaio 2022, mentre per Liam Broady sta partecipando al torneo senza imprevisti.

Conclusioni

Il video risulta completamente decontestualizzato, al fine di sostenere che la tennista Dalila Jakupovic abbia avuto un malore a causa dei vaccini anti Covid-19.

