Viareggio, fermato dalla polizia l’uomo barricato in casa con un’arma

È stato bloccato dalla polizia il 44enne che si era barricato in casa a Torre del Lago, frazione di Viareggio. Il padre 90enne che era con lui nell’abitazione è incolume, secondo quanto riferisce la polizia. In serata è entrato in azione il reparto speciale Nocs, dopo che l’uomo si era rifiutato di aprire ai vigili urbani, recatisi da lui per l’applicazione di un Tso. Mentre i vigili del fuoco stavano aprendo la porta, il 44enne ha esploso due colpi di pistola attraverso la porta stessa, uno dei quali ha raggiunto un vigile del fuoco. Il pompiere è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

