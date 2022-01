Covid, nuovo balzo dei contagi in Veneto: oltre 24 mila in un giorno. Pesante il bilancio dei decessi (53)

Nuova impennata di contagi da Covid in Veneto. Stando al bollettino della Regione pubblicato nella mattina di oggi, 25 gennaio, i nuovi casi sono stati 24.312. Un balzo che arriva dopo il rallentamento osservato ieri, lunedì (+6.188), giornata che risente sempre della minor attività di contact tracing. Pesante balzo anche delle vittime, 53 in un solo giorno, per un totale di 13.008 decessi. Le infezioni dall’inizio della pandemia sono invece 271.653. Gli attuali positivi in isolamento sono in calo, 271.553 (- 11.941). Negli ospedali risalgono i numeri sia dei ricoveri in area medica, 1.830 (+125), che in terapia intensiva, 194 (+7).

Immagine di copertina: Ansa

