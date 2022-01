Licata, uccide 4 famigliari dopo una lite e tenta il suicidio al telefono coi carabinieri: in fin di vita un 48enne

È in condizioni gravissime Angelo Tardino, il 48enne che ha ucciso suo fratello, la cognata e due nipotini dopo una lite tra famigliari per questioni di eredità a Licata, in provincia di Agrigento. In un primo momento i carabinieri lo avevano dato per morto, dopo che Tardino aveva tentato di suicidarsi con un colpo di pistola proprio mentre era al telefono con i militari. Il 48enne è stato ritrovato agonizzante per terra, è stato intubato e portato con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Dietro la strage famigliare ci sarebbero fortissimi contrasti per un’eredità contesa. Di primo mattino, il 48enne è andato a casa della compagna del fratello, in contrada Safarello a Licata. In quella zona si trovano i terreni di famiglia, lasciati in eredità dal padre. È quindi scoppiata una violenta lite tra i due fratelli, non la prima secondo le prime ricostruzioni. Lo scontro è degenerato quando Angelo Tardino ha estratto una pistola e ha sparato contro il fratello, la cognata e i due nipoti di 11 e 15 anni. L’uomo è poi scappato a bordo della sua auto, finché non è stato raggiunto al telefono dai carabinieri, che a lungo hanno tentato di convincerlo a consegnarsi. Durante la telefonata, Tardino si è puntato addosso la pistola e ha fatto fuoco.

Leggi anche: