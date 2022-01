Le Pen contro Le Pen: Marion non sosterrà Marine. E lei la prende male: «È brutale e violenta» – Il video

Marion Marechal Le Pen, nipote della candidata alle presidenziali francesi Marine Le Pen, non sosterrà la zia alle elezioni presidenziali. Anche se per ora non ha deciso se schierarsi con Eric Zemmour. «Sto riflettendo, non ho ancora deciso», ha detto Marion a Le Parisien. Ha ancora un mese di tempo per decidere, ha fatto sapere. E la zia non l’ha presa benissimo: «È difficile accettarlo perché l’ho cresciuta come una sorella. È brutale, violento, difficile», ha detto Marine a Cnews.

